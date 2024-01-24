Победителям МЧМ-2018 по хоккею приказано сдаться полиции. Все подробности скандала

Пять канадских хоккеистов, который в составе национальной сборной выиграли молодежный чемпионат мира 2018 года, получили указание явиться в полицию Лондона (Онтарио), по обвинению в сексуальном насилии, сообщает TSN со ссылкой на издание The Globe and Mail. Как сообщают источники СМИ, обвинения связаны с предполагаемым сексуальным насилием в июне 2018 года с участием игроков команды и женщины, идентифицированной в протоколах суда как EM.

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Инцидент якобы случился во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, Канада.

У игроков есть определенный период времени, чтобы сдаться полиции. TSN не удалось подтвердить информацию The Globe. Представитель лондонской полиции отказалась комментировать эту новость.

"В настоящее время мы не можем предоставить обновленную информацию. Когда появится дополнительная информация об этом расследовании, мы свяжемся со средствами массовой информации", — написала сержант Сандаша Баф в электронном письме TSN.

Обвинения, связанные с 2018 годом, вызвали шок в канадском спорте после того, как в мае 2022 года EM подала иск на сумму 3,55 миллиона долларов против Hockey Canada, Канадской хоккейной лиги и восьми неназванных бывших игроков КХЛ. В том числе 2 млн "за прошлый и будущий материальный ущерб", 1 млн в качестве штрафа, 300 тысяч долларов "за боль и страдания" и еще 50 тысяч долларов "за психический и эмоциональный стресс".

Впоследствии парламентский комитет созвал серию слушаний, чтобы потребовать от Hockey Canada дополнительной информации как об этом деле. Когда подробности реакции федерации на обвинения были обнародованы, спонсоры разорвали отношения, а правление и высшее руководство Hockey Canada были уволены.

На фоне растущего общественного давления лондонская полиция возобновила расследование этого дела в июле 2022 года после того, как первоначально закрыла его без предъявления обвинений в феврале 2019 года.

В декабре 2022 года в распоряжение The Globe and Mail попали 94 страницы судебных документов, в которых сержант лондонской полиции Дэвид Юнан изложил суть дела. Там указывалось, что пять бывших игроков сборной Канады предположительно совершили уголовные преступления. Другие игроки были свидетелями, написал Юнан, добавив, что "другие могут стать или не стать подозреваемыми".

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