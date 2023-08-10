'Они не разбираются. Вообще запрещено': чемпион ОИ из РФ ответил на призывы Украины запретить россиянам въезд в другие страны

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов потребовал от Украины не вмешиваться в мировой спорт с призывами запретить россиянам въезд в страны, где проходят международные турниры. Бывший хоккеист отметил, что политики должны оставаться в стороне от олимпийского движения, забыв о грандиозной государственной системе допинга, которую РФ организовала на ОИ-2014 в Сочи.

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Об это Фетисов, который является депутатом Госдумы, заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Двукратный обладатель Кубка Стэнли назвал абсурдными инициативы Украины, в частности Верховной рады, которым нет места в мировом спорте.

"Они, наверное, не совсем разбираются. Вообще запрещено в олимпийском движении вмешиваться государству во всех их дела, в международные федерации. Если они не понимают, что они предлагают, то, наверное, сейчас можно все, что угодно предлагать. Одно из главных условий мирового спорта – это невмешательство государства в работу общественных организаций. Будет интересно, какая будет реакция", – сказал Фетисов.

Ранее тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что украинцев зомбируют и они портят жизнь россиянам. А четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал украинцев безмозглыми из-за отказа пожимать руку россиянам на международных турнирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпиона Михаил Мамиашвили со словами о "высшей расе" потребовал допустить российских спортсменов к чемпионату мира-2023 по борьбе без дополнительных условий.

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