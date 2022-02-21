Не уважает даже Гондурас: в России прошлись по игре хоккеистов на Олимпиаде-2022

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров назвал неудовлетворительным выступление национальной команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Бывший нападающий сборной СССР раскритиковал уровень игры "красной машины", особенно, в финальном матче с Финляндией.

Об этом сам Майоров заявил в интервью "Матч ТВ". Он отметил, что руководство российского хоккея должно сделать выводы из выступления команды в Китае, иначе сборную ждет падение.

Видео дня

"Ни одного по-настоящему опасного момента у чужих ворот мы так и не создали. Прискорбно было смотреть на это. Хотя я предполагал, что матч будет очень сложным с небольшим перевесом в пользу финнов. Очень обидно за наш хоккей! Если не сделаем выводов, то так и останемся в роли "фаворитов", которых на деле никто уже не уважает – ни Дания, ни Швейцария, ни Гондурас", – рассказал Майоров.

Напомним, сборная Олимпийского комитета России (ОКР) проиграла в финале Олимпиады-2022 финнам – 1:2. Для представителей страны Суоми это "золото" стало первым в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский хоккеист Антон Слепышев гневно высказался в адрес болельщиков национальной сборной из-за критики игры команды.