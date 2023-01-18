''Не учите жить Украину''. Российские болельщики прозрели после ликвидации хоккеиста, ушедшего убивать украинцев

Новость о том, что бывший игрок российских хоккейных клубов "Мечел" (Челябинск), "Челмет" и "Славутич" (Смоленск) и вице-чемпион Национальной молодежной хоккейной лиги РФ Александр Подставкин был ликвидирован в Украине, вызвало бурное обсуждение российских болельщиков. Фанаты не понимают, за какие идеи погиб достаточно известный 30-летний спортсмен.

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Подставкин получил повестку, но по словам матери не стал прятаться, так как "всегда был отважный".

"Украинцы погибают чтобы не быть зависимым от России. А россияне погибают за яхты и дворцы власти", – пишут прозревшие россияне.

Другие выражают недоумение, для чего их соотечественники погибают в чужой стране.

"Как потом двум дочкам объяснят за что погиб их отец? Был смелым, отважным, мы им гордимся, но он прятаться не стал, поэтому погиб. Вот и всё что осталось от человека", – отмечают фанаты.

Болельщики недоумевают, как можно поддерживать войну.

"Грустно все это. Жаль, что определённая часть россиян всё это поддерживает. Лучше уж с позором вывести войска и признать поражение, если это спасет жизни", – пишут в комментариях.

Многие требуют просто оставить Украину в покое и предоставить ей возможность самой решать свою судьбу.

Поклонники спорта из России с сарказмом вспоминают слова Путина, о том, что главная цель россиянина это умереть.

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