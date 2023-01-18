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"Не учите жить Украину". Российские болельщики прозрели после ликвидации хоккеиста, ушедшего убивать украинцев

Максим Иншаков
Хоккей
2 минуты
1,8 т.
'Не учите жить Украину'. Российские болельщики прозрели после ликвидации хоккеиста, ушедшего убивать украинцев

Новость о том, что бывший игрок российских хоккейных клубов "Мечел" (Челябинск), "Челмет" и "Славутич" (Смоленск) и вице-чемпион Национальной молодежной хоккейной лиги РФ Александр Подставкин был ликвидирован в Украине, вызвало бурное обсуждение российских болельщиков. Фанаты не понимают, за какие идеи погиб достаточно известный 30-летний спортсмен.

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Подставкин получил повестку, но по словам матери не стал прятаться, так как "всегда был отважный".

"Украинцы погибают чтобы не быть зависимым от России. А россияне погибают за яхты и дворцы власти", – пишут прозревшие россияне.

''Не учите жить Украину''. Российские болельщики прозрели после ликвидации хоккеиста, ушедшего убивать украинцев

Другие выражают недоумение, для чего их соотечественники погибают в чужой стране.

"Как потом двум дочкам объяснят за что погиб их отец? Был смелым, отважным, мы им гордимся, но он прятаться не стал, поэтому погиб. Вот и всё что осталось от человека", – отмечают фанаты.

''Не учите жить Украину''. Российские болельщики прозрели после ликвидации хоккеиста, ушедшего убивать украинцев
''Не учите жить Украину''. Российские болельщики прозрели после ликвидации хоккеиста, ушедшего убивать украинцев

Болельщики недоумевают, как можно поддерживать войну.

"Грустно все это. Жаль, что определённая часть россиян всё это поддерживает. Лучше уж с позором вывести войска и признать поражение, если это спасет жизни", – пишут в комментариях.

''Не учите жить Украину''. Российские болельщики прозрели после ликвидации хоккеиста, ушедшего убивать украинцев

Многие требуют просто оставить Украину в покое и предоставить ей возможность самой решать свою судьбу.

''Не учите жить Украину''. Российские болельщики прозрели после ликвидации хоккеиста, ушедшего убивать украинцев
''Не учите жить Украину''. Российские болельщики прозрели после ликвидации хоккеиста, ушедшего убивать украинцев
''Не учите жить Украину''. Российские болельщики прозрели после ликвидации хоккеиста, ушедшего убивать украинцев

Поклонники спорта из России с сарказмом вспоминают слова Путина, о том, что главная цель россиянина это умереть.

''Не учите жить Украину''. Российские болельщики прозрели после ликвидации хоккеиста, ушедшего убивать украинцев

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