Бывший игрок российских хоккейных клубов "Мечел" (Челябинск), "Челмет" и "Славутич" (Смоленск) Александр Подставкин был ликвидирован 28 декабря во время военных действий в Украине. 30-летний Подставкин был серебряным призером чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги РФ.

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23 октября спортсмен получил повестку. Несмотря на уговоры матери прятаться отказался.

8 декабря в составе остальных мобилизованных улетел в Ростов, а оттуда попал на фронт, где продержался 20 дней. Подразделение оккупанта попало под артобстрел.

У ликвидированного россиянина остались жена и две дочки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины 15 октября ликвидировали оккупанта из Забайкалья Бимбу Цыденжапова. Россиянин в 2017 году окончил Могойтуйскую школу, был призером региональных, окружных соревнований по легкой атлетике и футболу, неоднократно получал звание "Лучший бомбардир".

Ранее 26-летний российский военный Алексей Бакулев, который в 2017 году в составе сборной России стал чемпионом мира по танковому биатлону, а в 2019 году получил Кубок армии, был ликвидирован в Украине.

21 мая в нашей стране был ликвидирован Сергей Бронников. 30-летний уроженец города Борзя Забайкальского края служил в 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригаде. ​

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