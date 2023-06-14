'Наша общая вина': легендарный олимпийский чемпион высказался о войне в Украине

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек возложил часть вины на западные страны за вторжение России в Украину. По мнению олимпийского чемпиона Нагано-98, многие очень прохладно отнеслись к тому, что страна-агрессор аннексировала Крым.

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Об этом Гашек заявил в интервью порталу Sport.ua во время своего визита в Харьков и Киев. Она назвал собственной ошибкой молчание в 2014 году после того, как произошла первая фаза вторжения РФ в нашу страну. Бывший хоккеист добавил, что для него стало шоком решение кремлевского диктатора Владимира Путина напасть на Украину.

"23 февраля 2022 года я никогда не поверил бы, что такое в наше время, в центре Европы возможно. Когда проснулся утром на следующий день, был ошеломлен новостями. Для меня был шок, что Россия пошла на Украину с полномасштабной войной. Это наша общая вина, что тогда мы не уделили событиям в Украине достаточного внимания. В 2014 году я понимал, что Россия не имела права забирать у Украины Крым, но не был достаточно активным, чтобы начать громко говорить через собственные соцсети уже в 2014-м. Это была моя ошибка. Сейчас я это понимаю", – сказал Гашек.

Ранее великий хоккеист записал новое видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Также он называл трусом российского хоккеиста и основателя движения Putin Team Александра Овечкина, который молчит о войне в Украине. А олимпийский чемпион по хоккею из РФ Александр Кожевников назвал Гашека больным на голову.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер сборной Украины Андрей Назаров потребовал вернуть РФ на ЧМ по хоккею, так как "Россия ни перед кем не прогибается".

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