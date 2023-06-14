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"Наша общая вина": легендарный олимпийский чемпион высказался о войне в Украине

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
7,6 т.
'Наша общая вина': легендарный олимпийский чемпион высказался о войне в Украине

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек возложил часть вины на западные страны за вторжение России в Украину. По мнению олимпийского чемпиона Нагано-98, многие очень прохладно отнеслись к тому, что страна-агрессор аннексировала Крым.

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Об этом Гашек заявил в интервью порталу Sport.ua во время своего визита в Харьков и Киев. Она назвал собственной ошибкой молчание в 2014 году после того, как произошла первая фаза вторжения РФ в нашу страну. Бывший хоккеист добавил, что для него стало шоком решение кремлевского диктатора Владимира Путина напасть на Украину.

"Наша общая вина": легендарный олимпийский чемпион высказался о войне в Украине
"Наша общая вина": легендарный олимпийский чемпион высказался о войне в Украине

"23 февраля 2022 года я никогда не поверил бы, что такое в наше время, в центре Европы возможно. Когда проснулся утром на следующий день, был ошеломлен новостями. Для меня был шок, что Россия пошла на Украину с полномасштабной войной. Это наша общая вина, что тогда мы не уделили событиям в Украине достаточного внимания. В 2014 году я понимал, что Россия не имела права забирать у Украины Крым, но не был достаточно активным, чтобы начать громко говорить через собственные соцсети уже в 2014-м. Это была моя ошибка. Сейчас я это понимаю", – сказал Гашек.

"Наша общая вина": легендарный олимпийский чемпион высказался о войне в Украине

Ранее великий хоккеист записал новое видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Также он называл трусом российского хоккеиста и основателя движения Putin Team Александра Овечкина, который молчит о войне в Украине. А олимпийский чемпион по хоккею из РФ Александр Кожевников назвал Гашека больным на голову.

"Наша общая вина": легендарный олимпийский чемпион высказался о войне в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер сборной Украины Андрей Назаров потребовал вернуть РФ на ЧМ по хоккею, так как "Россия ни перед кем не прогибается".

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