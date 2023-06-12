Экс-тренер сборной Украины потребовал вернуть РФ на ЧМ по хоккею, так как 'Россия ни перед кем не прогибается'

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Назаров с пафосом заявил о том, что Россия ни под кого не прогибается, а поэтому Международная федерация хоккея (IIHF) должна немедленно ее вернуть на чемпионат мира. Уроженец Челябинска пренебрежительно высказался в адрес главы организации Люка Тардифа, которого обвинил в нанесении вреда этому виду спорта.

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Об этом Назаров заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Экс-наставник "Донбасса" и ряда клубов континентальной хоккейной (КХЛ) добавил, что от возвращения сборной России на чемпионат мира якобы "будет лучше всем".

"Президенту IIHF Люку Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, русской культуры и русского спорта. Безусловно, нашу сборную нужно возвращать на мировую арену. Россия ни перед кем не прогибается и никогда не прогнется, чем быстрее французский управленец это поймет, тем будет лучше всем, в том числе всему мировому хоккею. Поздравляю всех с большим праздником, с Днем России. Нужно любить и гордиться своим языком и своей родиной", – сказал Назаров.

Ранее легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек посетил Киев и Харьков, записав в поддержку Украины видео на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" и сборной России по хоккею Сергей Бобровский испугался вопроса о войне в Украине.

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