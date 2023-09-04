'Мы должны преклоняться?' Чемпион ОИ из РФ обозвал европейцев ублюдками из-за дисквалификации вратаря сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметился новыми оскорбительными высказываниями в адрес европейцев. Бывший хоккеист возмутился решением международной федерации (IIHF) дисквалифицировать вратаря сборной России Ивана Федотова за нарушение контрактных обязательств перед "Филадельфией Флайерс".

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Об этом Кожевников заявил в комментарии изданию "Советский спорт". Он назвал бредом требования к России подчиняться международным правилам и законам, а также обвинил Швецию и Финляндию якобы во враждебности по отношении к стране-агрессорки.

"Это просто бред. Это смешно. Какое отношение они имеют к нашей лиге? Да, мы туда входим, но они имеют права какие-то? У нас есть свой трудовой кодекс. Мы отовсюду уже вышли практически. Мы должны преклоняться перед какими-то финнами? Какими-то ублюдками? Турмалаями? Финны, шведы, которые со времен Петра успокоиться не могут. Нужно принимать свои решения. У нас вторая лига в мире. Международная. И почему мы должны перед ними ноги преклонять?" – сказал Кожевников.

Отметим, что несмотря на решение IIHF Федотов вышел на лед в составе ЦСКА в стартовом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом", котором москвичи пропустили пять шайб. На разминку перед поединком армейцы вышли в форме с символами войны РФ против Украины и прославлением террористического формирования "Эспаньола".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий московского ЦСКА Михаил Анисин в истерическом припадке призвал клуб не исполнять решение IIHF о дисквалификации вратаря Ивана Федотова.

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