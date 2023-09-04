'Мы что, Молдова?!' Чемпион ОИ из РФ потребовал 'уважения политических амбиций' России

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов пришел в ярость из-за решения Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировать вратаря сборной России Ивана Федотова. Бывший биатлонист потребовал от организации "уважения политических амбиций" страны-агрессорки.

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Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Metaratings.ru. При этом победитель Игр-1968-1980 унизительно высказался в адрес Молдовы, назвав ее "страной, не имеющая национальных интересов", а также восхитился тем, что московский ЦСКА отказался выполнять решение IIHF.

"Наконец-то мы показываем наш русский характер. Какое влияние они могут оказать? На чемпионат мира мы и так не допущены, и снова продолжать им кланяться? Мы что, Молдова или другая страна, не имеющая национальных интересов и не заслуживающая уважения своих политических амбиций?" – сказал Тихонов.

Отметим, что несмотря на решение IIHF Федотов вышел на лед в составе ЦСКА в стартовом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом", в котором москвичи пропустили пять шайб. На разминку перед поединком армейцы вышли в форме с символами войны РФ против Украины и прославлением террористического формирования "Эспаньола".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий московского ЦСКА Михаил Анисин в истерическом припадке призвал клуб не исполнять решение IIHF о дисквалификации вратаря Ивана Федотова.

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