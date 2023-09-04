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"Мы что, Молдова?!" Чемпион ОИ из РФ потребовал "уважения политических амбиций" России

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
1,9 т.
'Мы что, Молдова?!' Чемпион ОИ из РФ потребовал 'уважения политических амбиций' России

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов пришел в ярость из-за решения Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировать вратаря сборной России Ивана Федотова. Бывший биатлонист потребовал от организации "уважения политических амбиций" страны-агрессорки.

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Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Metaratings.ru. При этом победитель Игр-1968-1980 унизительно высказался в адрес Молдовы, назвав ее "страной, не имеющая национальных интересов", а также восхитился тем, что московский ЦСКА отказался выполнять решение IIHF.

"Мы что, Молдова?!" Чемпион ОИ из РФ потребовал "уважения политических амбиций" России
"Мы что, Молдова?!" Чемпион ОИ из РФ потребовал "уважения политических амбиций" России

"Наконец-то мы показываем наш русский характер. Какое влияние они могут оказать? На чемпионат мира мы и так не допущены, и снова продолжать им кланяться? Мы что, Молдова или другая страна, не имеющая национальных интересов и не заслуживающая уважения своих политических амбиций?" – сказал Тихонов.

"Мы что, Молдова?!" Чемпион ОИ из РФ потребовал "уважения политических амбиций" России
"Мы что, Молдова?!" Чемпион ОИ из РФ потребовал "уважения политических амбиций" России

Отметим, что несмотря на решение IIHF Федотов вышел на лед в составе ЦСКА в стартовом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом", в котором москвичи пропустили пять шайб. На разминку перед поединком армейцы вышли в форме с символами войны РФ против Украины и прославлением террористического формирования "Эспаньола".

"Мы что, Молдова?!" Чемпион ОИ из РФ потребовал "уважения политических амбиций" России

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий московского ЦСКА Михаил Анисин в истерическом припадке призвал клуб не исполнять решение IIHF о дисквалификации вратаря Ивана Федотова.

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