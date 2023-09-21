'Людей х*рачат бомбами просто так': хоккеист сборной России высказался о войне в Украине

Хоккеист сборной России Никита Задоров признался, что после начала полномасштабной войны в Украине отказался от поездок в родную страну. Игрок "Калгари Флэймз" отметил, что не может себе позволить спокойно жить в стране-агрессоре в то время, когда мирные украинские города бомбят вооруженные силы РФ.

Об этом Задоров заявил в интервью YouTube-каналу "вДудь". В то же время бронзовый призер чемпионата мира 2019 года добавил, что не станет ездить в России в том числе из-за мобилизации, которую ровно год назад объявил кремлевский диктатор Владимир Путин.

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"Почему после начала войны не езжу в Россию? Противно. Я пойду на Патриках в рестораны жрать, когда людей х*рачат бомбами в 1000 километрах от меня просто так? Как-то совесть не позволяет чуть-чуть. Но это, конечно, не единственная причина, почему я не поехал. Может начаться мобилизация, и я просто могу не вылететь из страны. Зачем мне эти риски? Я в Америке вообще-то в хоккей играю. Я допускаю, что могу больше никогда не вернуться в Россию. Но я хочу вернуться", – сказал Задоров.

Ранее олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал подлецом легендарного хоккейного вратаря Доминика Гашека за поддержку украинцев в преступной войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Доминик Гашек назвал российского олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова ответственным за гибель 100 тысяч украинцев.

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