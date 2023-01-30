''Ловите наркомана'': племянника друга Путина подняли на смех после заявления, что Запад ''все у нас украл''

Главный тренер санкт-петербургского СКА и вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг подвергся едкому троллингу после того, как обвинил западные страны в том, что они украли у РФ советскую школу хоккея. Болельщики в ответ не смогли удержаться от смеха, а также напомнили племяннику Аркадия Ротенберга о том, что его семья близка к диктатору Владимиру Путину.

Видео дня

"Детей нужно развивать индивидуально, учить их комбинационным действиям. Это же советская школа! Все, что у нас украли наши же коллеги – канадцы, американцы, финны, шведы… Они же у нас все забрали, это факт. И теперь они во что играют? В советский хоккей, комбинационно, с контролем шайбы", – сказал Ротенберг в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Читатели портала Sports.ru не оставили без внимания эти слова. Они отметили, что семья Ротенбергов регулярно наживается на коррупционных схемах.

"От создателей первых людей на Земле: Адам и Ева, фамилия которых была Ивановы". "Какой-то нескончаемый спектакль абсурда", "Да что там скрывать... И бразильский футбол – это тоже продукт советской школы, по программе обмена ездили после войны в Бразилию, показывали там лучшие образцы нашего футбола – все скопировали!", "Да что там у нас... Они, гады, схемы украли лично у тебя!", "Ротенберг жалуется на воровство. Смотреть бесплатно, без регистрации и СМС", "Ловите наркомана", "Ох, уж эти канадцы! Через дырку в заборе все подсмотрели и украли..." – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко получил порцию оскорбительных комментариев от соотечественников после слов "А кто такая Украина вообще?"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!