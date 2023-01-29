Чемпиона мира из России назвали ''отбитым клиническим идиотом'' за наезд на Украину

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко получил порцию оскорбительных комментариев от соотечественников после своего комментария по отстранению России от всех международных хоккейных турниров. 42-летний москвич попытался ответить, что почему НХЛ отстаивает российских хоккеистов, а Международная федерация хоккея применяет санкции.

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"Ну что, если они все заднеприводные. Ну как их еще назвать. У нас есть свои политические взгляды, но это не должно отражаться на спорте. Страдают дети. При чем здесь политика. Американцы – молодцы. НХЛ держит марку. И в плане допинга – не подпускают ВАДА. Знают, что это за организация. Все профессионалы. Будьте, ребята, любезны. Та же ФИФА…" – цитирует Терещенко "Спорт день за днем".

Завершил свое выступление Терещенко выпадом в адрес Украины, что больше всего разозлило фанатов.

"Рассказывают, что если Россию допустят на Олимпиаду, то Украина не поедет. А кто такая Украина вообще? Смешивать спорт с политикой – это не в какие ворота", – заявил Терещенко.

"Этнический украинец Терешенко прикинулся русским валенком и спрашивает, что такое Украина. Боже до чего людей довели, что они даже родного отца с дедом и прадедом забыли. А ведь это пятая заповедь... Кошмар, просто, ибо про "заднеприводных" в заповедях ничего не говорится, а вот почитать предков, настоятельно рекомендуется", – пишут юзеры.

Другие интересуются сильно ли ему отбили голову на игре и называют бывшего чемпиона "клиническим идиотом".

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