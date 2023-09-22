'Лезет в политику с пробитой головой': экс-тренер сборной РФ взбесился из-за решения легенды спорта поддерживать Украину

Известный российский тренер Владимир Плющев пренебрежительно и оскорбительно высказался в адрес легендарного чешского хоккейного вратаря Доминика Гашека. Представителя страны-агрессорки зацепили слова олимпийского чемпиона Нагано-98 о поддержке Украины и требовании к Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выплатить миллиарды долларов украинцам за участие россиян в турнире.

Об этом Плющев заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Бывший главный тренер национальной сборной России обозвал Гашека человеком с "пробитой головой", который сейчас якобы пытается ворваться в политику и поэтому осуждает военную агресию РФ в отношении нашей страны.

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"Честно скажу, мы иногда придаём значение таким персонажам… Вот, например, в нашей прессе пиарят этого Гашека. Зачем это делать? Человек столько шайб головой отбил, несёт всё подряд, а мы зачем-то занимаемся его раскруткой. Гашеку это нравится, он же всё это видит и читает, поэтому продолжает в том же ключе. Человек лезет в политику с пробитой головой, пытается заработать себе политических баллов", – сказал Плющев.

Ранее Гашек рассыпался в благодарностях украинцам за то, что "они защищают не только свою страну, но и свободу мира". Он также признался, что его вдохновляют воины ВСУ, которые уверены в своей победе над российскими агрессорами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Доминик Гашек назвал российского олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова ответственным за гибель 100 тысяч украинцев.

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