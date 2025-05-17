Легенда мирового спорта сказал, когда закончится война в Украине

Знаменитый чешский хоккеист Доминик Гашек выразил мнение, что война в Украине завершится лишь тогда, когда Россия полностью выведет свои войска с украинской территории. По словам олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли, до этого момента можно будет говорить лишь о замороженном конфликте, но не о настоящем мире.

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"Война закончится только тогда, когда Россия покинет все украинские земли. Пока этого не произошло — речь идёт о незаконной оккупации, и так к ней и нужно относиться", — подчеркнул он в интервью изданию aktuality.sk.

60-летний чех также уверен, что Украина имеет право добиваться компенсаций от России. Он напомнил, что в мире заморожены российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов, и именно эти средства должны стать первым источником для возмещения ущерба. "Ущерб от российской агрессии гораздо больше, но Украина вправе требовать его компенсации. А демократические страны обязаны помочь ей в этом", — отметил он.

Говоря о перспективах войны, экс-хоккеист предупредил: без международной поддержки Украина не сможет выстоять. "Если не будет поставок оружия, боеприпасов и санкционного давления — Россия может захватить всю страну", — заявил хоккеист.

Он также выступил за всестороннюю помощь Украине, включая добровольческую и материальную. По его словам, спортивный мир тоже должен занять чёткую позицию: "Нужно полностью поддерживать Украину в её мирном плане. Она защищает не только себя, но и всю Европу. А спорт — это не что-то отдельное, он напрямую связан с этой борьбой".

В завершение Гашек добавил, что и сам продолжит помогать Украине так, как сможет. "Если у меня будет возможность представить Международному олимпийскому комитету план, как не допустить превращения спортивных событий в рекламу российской войны, и как помочь российским спортсменам вернуться в цивилизованный спорт — я это сделаю с радостью", — заявил легендарный вратарь.

Отметим, что чешский экс-вратарь постоянно поддерживает Украину в медиапространстве. После поездки в Киев и Харьков летом прошлого года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

Недавно Гашек жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Кроме того, Гашек назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

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