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Историческая сенсация на ЧМ по хокею опозорила пропагандистов из России

Максим Иншаков
Хоккей
1 минута
4,7 т.
Историческая сенсация на ЧМ по хокею опозорила пропагандистов из России

Сборная Латвии по хоккею в матче за третье место на чемпионате мира сенсационно обыграла команду США и впервые в своей истории завоевала бронзовые медали мундиаля. Поединок в финском Тампере завершился в овертайме со счетом 3:4.

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Перед игрой букмекеры были однозначны в своих предпочтениях, принимая ставки на победу США с коэффициентом 1,63. Успех сборной Латвии оценивался куда более скромно – 4,19, ничья в основное время (что и случилось) котировалась на уровне – 4,89.

Историческая сенсация на ЧМ по хокею опозорила пропагандистов из России

До этого латвийская команда пять раз участвовала в четвертьфиналах чемпионатов мира по хоккею и все пять раз проигрывала.

Историческая сенсация на ЧМ по хокею опозорила пропагандистов из России

Отметим, что неделю назад главный пропагандистский телеканал России "Матч ТВ" прекратил показ матчей Латвии на ЧМ по хоккею, исключив как прямые трансляции, так и повторы.

Историческая сенсация на ЧМ по хокею опозорила пропагандистов из России

Причиной такого стало поведение латвийских болельщиков, растянувших на матче со сборной Канады баннер с украинским флагом и надписью "Слава Украине! Героям слава!"

Историческая сенсация на ЧМ по хокею опозорила пропагандистов из России

Отметим, что в полуфинале Латвия уступила команде Канады. Поединок в финском Тампере завершился со счетом 4:2. 

Канадцы разыграют "золото" ЧМ-2023 с Германией. Начало в 20:10 по киевскому времени.

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