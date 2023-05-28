Историческая сенсация на ЧМ по хокею опозорила пропагандистов из России

Сборная Латвии по хоккею в матче за третье место на чемпионате мира сенсационно обыграла команду США и впервые в своей истории завоевала бронзовые медали мундиаля. Поединок в финском Тампере завершился в овертайме со счетом 3:4.

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Перед игрой букмекеры были однозначны в своих предпочтениях, принимая ставки на победу США с коэффициентом 1,63. Успех сборной Латвии оценивался куда более скромно – 4,19, ничья в основное время (что и случилось) котировалась на уровне – 4,89.

До этого латвийская команда пять раз участвовала в четвертьфиналах чемпионатов мира по хоккею и все пять раз проигрывала.

Отметим, что неделю назад главный пропагандистский телеканал России "Матч ТВ" прекратил показ матчей Латвии на ЧМ по хоккею, исключив как прямые трансляции, так и повторы.

Причиной такого стало поведение латвийских болельщиков, растянувших на матче со сборной Канады баннер с украинским флагом и надписью "Слава Украине! Героям слава!"

Отметим, что в полуфинале Латвия уступила команде Канады. Поединок в финском Тампере завершился со счетом 4:2.

Канадцы разыграют "золото" ЧМ-2023 с Германией. Начало в 20:10 по киевскому времени.

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