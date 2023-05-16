'Изолируйте неадеквата': тренер сборной РФ после слов 'выиграл борьбу у трех немцев, как в 1945-м' стал посмешищем в сети

Главный тренер сборной "России 25" по хоккею Роман Ротенберг превратился в посмешище в сети за оправдания после еще одного поражения от команды Беларуси в рамках так называемого турне. Наставник пожаловался на судейство и вспомнил победу РФ на Олимпиаде-2018, сравнив ее с капитуляцией гитлеровской Германии, за что был назван неадекватом.

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"А вспомните, как было в финале Пхенчхана в 2018 году. Мы тогда тоже сняли вратаря, а Илья Каблуков выиграл борьбу в своей зоне сразу у трех немцев, как в 1945‑м. И отдал передачу наверх, а там Никита Гусев забил в стиле удара из гольфа. Бросок с неудобной руки. Раз в жизни можно забить такой гол!" – сказал Ротенберг в комментарии телеканалу "Матч ТВ".

Читатели порталу Sports.ru посоветовали тренеру сборной провериться у психиатра. Они также отметили, что тот несет псевдопатриотизм и пропаганду.

"Че он несет? Какой 45?", "Это просто днище уже!", "Изолируйте этого неадеквата", "Я думаю, что это большой тур будет последний перед смирительной рубашкой", "Помню, как Панов в 1999 в матче с Францией прямо, как Кутузов с Наполеоном в 1812 году в концовке", "Че, опять колумбийский снег ему привезли на сборы?", "Господи, какой кринж, я не верю, что это говорят взрослые люди, а не пятиклассник", "Ну что... Ромка опять подтверждает, что он сказочный..." – пишут в комментариях.

Ранее сборная "России 25" проиграла команде Беларуси на турнире Qazaqstan Hockey Open 2023. Встреча в Астане завершилась со счетом 4:7. Ротенберг нелепо оправдался за этот провал.

Как сообщал OBOZREVATEL , Роман Ротенберг пожаловался на то, что из России "бегут крысы", а также заговорил о поражении РФ в Украине.

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