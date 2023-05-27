Где смотреть финал чемпионата мира по хоккею. Расписание трансляций

Сборная Канады по хоккею в воскресенье, 28 мая, сыграет в финале чемпионата мира против команды Германии. Встреча в финском Тампере начнется в 20:10 по киевскому времени.

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Украинские болельщики, которые захотят поддержать своих фаворитов, смогут это сделать благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT, который доступен в эфирной цифровой сетке T2, а также входит в подписку "Максимальная" медиасервиса Megogo.

Прямой эфир телеканала доступен и на Youtube.

В повторе встречу Канады и Германии можно будет посмотреть утром в понедельник, 29 мая, на телеканале XSPORT+, который есть в бесплатном доступе в приложении "Дия" на Android и IoS. Начало в 06:00.

Букмекеры однозначным фаворитом считают канадцев. На победу "кленовых листков" принимаются ставки с коэффициентом 1.57, в то время как успех немцев оценивается индексом 4.50. Приблизительно такой же показатель и на ничью в основное время (4.75).

В своей истории Германия никогда не становилась ЧМ по хоккею. Последний раз бундестим брала медали на мундиале в 1953 году. Сборная ФРГ тогда заняла второе место.

Канада девять раз побеждала на Олимпийских играх и 27 на чемпионатах мира, а также 16 раз завоевывала Кубок Шпенглера и два раза Кубок мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Германия сотворила грандиозную сенсацию, обыграв в овертайме США. Канада прошла сборную-открытие мундиаля Латвию, которая впервые в истории пробилась в 1/2 финала ЧМ.

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