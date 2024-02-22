Иностранных спортсменов настигла карма за присутствие вместе с Путиным на 'Играх будущего' в Казани

Латвийских хоккеистов, которые приняли участие в церемонии открытия фиджитал-турнира "Игры будущего", дисквалифицировали. Федерация хоккея Латвии (LHF) приостановила действие лицензий этих игроков, сообщает пресс-служба LHF.

В Латвии не уточнили, каких именно хоккеистов настигла карма. В тоже время Федерация хоккея Украины у себя в Telegram-канале написала, что в Казани присутствовали латвийские хоккеисты Кирилл Минаев, Эрвинс Муштуковс, Алишер Мубаракшин, Кирилс Тамбиевс, Павелс Горошковс, Мартинс Лавровс, Никита Зантманс, Артем Кувшинов и Кирилл Павлик.

Слово "фиджитал" - микс из двух слов: physical (физический) и digital (цифровой). Сначала команды сражаются между собой на игровой приставке, а затем выясняют сильнейшего на реальной площадке. Итоговый результат формируется по сумме виртуальных и реальных забитых голов.

Считается, что инициатором и идейным вдохновителем Игр является президент Российской Федерации Владимир Путин, который придумал это соревнование для продвижение пропагандистских идей.

Сам диктатор посетил церемонию открытия. Рядом с ним стояла известная фигуристка Камила Валиева. В сети ее успели окрестить новой любовницей Путина.

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