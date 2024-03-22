"Хороший контракт. 20 миллионов": чемпион ОИ из РФ проговорился, как ворует в аннексированных областях Украины

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил бурный восторг из-за госзаказа на поставки экипировки в аннексированные области Украины. Трехкратный олимпийский чемпион фактически признал, что его интересует лишь схема "распила" бюджетных средств, а не жизни людей.

Об этом Третьяк заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат преступной войны против Украины выразил надежду на то, что контракт ФХР в ближайшее время будет увеличен.

"Мы взаимодействуем с хоккейными федерациями новых регионов (так в России позорно называют аннексированные территории – ред.). У нас пять команд играют в первенстве ЮФО, играют мальчишки в региональном первенстве Москвы, в "Золотой шайбе". Пока они играют у нас. Придет время, когда будем играть и у них на площадках. Мы, Федерация хоккея России, оказали помощь в размере около 20 миллионов (215 тысяч долларов – ред.). Закупили клюшки, экипировку. У нас очень хороший контакт, надеемся на дальнейшее сотрудничество", – сказал Третьяк.

Отметим, что именно за включение олимпийских комитетов оккупированных областей Украины в свой состав россияне были исключены из Международного олимпийского комитета (МОК).

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