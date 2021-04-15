Хоккеисты из "ЛНР" побили российских игроков, обидевшись за поражение. Видео

Максим Иншаков Хоккей 22:15, 15.04.2021 Обновлено: 22:24, 15.04.2021

12-летние хоккеистами из луганского клуба "Дизель" устроили массовую драку с ровесниками из воронежского "Созвездия".

Инцидент произошел на матче в Старом Осколе в рамках весеннего Кубка первенства России по хоккею среди юношей 2008 года рождения.

Как только прозвучала финальная сирена и объявили победителей, луганчане подъехали к воронежским ребятам и начали с ними потасовку.

По информации местных СМИ, причиной конфликта стал проигрыш луганских хоккеистов. "Воронежцы победили их со счетом 7:4, и ребята очень расстроились", – рассказали в команде из Луганска.

Как сообщал OBOZREVATEL, хоккеисты киевского "Сокола" в третьем четвертьфинальном поединке плей-офф чемпионата Украины устроили массовую потасовку с соперниками из "Мариуполя".

Ранее главный тренер "Алании" из Владикавказа стал зачинщиком массовой потасовки после игры 27-го тура Футбольной национальной лиги России (второй по силе дивизион страны) между "Аланией" и "Томью"

Наставника удалили на 95-й минуте. После финального свистка коуч "Алании" все же добрался до арбитра и ударил его в жив

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