'Где-то зарыдал Адам Кадыров'. То, что сделал Путин с Фетисовым в Кремле, назвали 'позорищем'. Видео

Российский диктатор Владимир Путин вручил орден Александра Невского двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Вячеславу Фетисову. Торжественная церемония, которая состоялась в Кремле, спровоцировала бурную реакцию у российских болельщиков.

Юзеры не понимают, за какие такие заслуги депутату Государственной думы вручили столько высокую государственную награду.

"Фетисов скоро как Шойгу будет, весь в орденах и медалях....Только за что непонятно. Оба клоуна", "Фабрики по производству орденов работают в три смены без перерывов..." – отмечают под видео.

Фанаты предполагают, что Фетисова наградили за лояльность к режиму.

"Началась раздача наград за самый мягкий язык", "Нализал", – глумятся российские пользователи в сети.

Многие называют случившееся позором.

"Какой же позор. Понятие "государственная награда/орден" полностью дискредетировано", "Совсем обесценили статус орден и медалей, позорище", - пишут россияне в комментариях.

Болельщики предполагают, что скоро Фетисов по числу наград догонит сына Рамзана Кадырова.

"Где-то зарыдал Адам Кадыров", "Адам Кадыров: а мне?", – стебутся в интернете любители спорта из РФ.

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