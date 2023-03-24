''Это варварство'': в России устроили истерику из-за отстранения от ЧМ по хоккею

Знаменитая тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила новую истерику из-за отстранения российских спортсменов от мирового спорта. На этот раз она возмутилась недопуском национальной сборной страны-агрессорки на чемпионат мира по хоккею 2024 годка.

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Об это сама Тарасова заявила в интервью порталу "РБ Спорт", комментируя новые санкции со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Она назвала мировое первенство без России пародией на крупный турнир, а самое решение организации настоящим варварством, забыв о военных преступлениях РФ в Украине.

"Тут говорить не о чем! Чемпионата мира по хоккею без сборной России быть не может. Это пародия на крупный турнир. Если люди из IIHF хотят, чтобы их вид спорта деградировал дальше, то на здоровье. Как можно в хоккей играть без России? Это варварство", – сказала Тарасова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал клопами и блохами европейских союзников Украины из-за отстранения России от ЧМ по хоккею.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк выразил возмущение отстранением России от международных соревнований, заявив, что в его стране "ни одного украинца не тронули".

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