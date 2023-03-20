''Ни одного украинца не тронули'': олимпийский чемпион из РФ возмутился из-за лишения РФ чемпионата мира

Легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк возмутился лишением России права на проведение молодежного и взрослых чемпионатов мира 2023 года. Трехкратный победитель Олимпийских игр раскритиковал Международную федерацию хоккея (IIHF), которая посчитала небезопасной организацию турнира в стране-агрессорке.

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Об этом Третьяк заявил в комментарии пропагандистской телерадиокомпании "Воронеж". Бывший хоккеист цинично заявил о том, что в России не пострадал ни один украинец, забыв о военных преступлениях в особенности в отношении детей, и назвал ситуацию в стране абсолютно безопасной.

"Как же так, у нас 55 игроков в Северной Америке играют, никто их не трогает, а вы нам не разрешаете провести чемпионат мира в Омске и Новосибирске. Мы катки специально построили. Говорят – безопасность, а какая безопасность – у нас ни одного украинца не тронули, все спокойно в стране. Нет, безопасность – и все. В общем, отговорки", – сказал Третьяк.

Ранее другой знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов назвал беспределом отстранение спортсменов из России от международных соревнований, заявив, что "сейчас в мире больше 25 конфликтов, но почему-то все свелось к одному, который касается нашей страны".

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух назвал "вмешательством в личную жизнь" требования МОК к российским спортсменам выступить с осуждением войны в Украине

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