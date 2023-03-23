''Блохи, клопы, шелупонь'': чемпион ОИ из РФ накинулся с оскорблениями на ''вонючих'' союзников Украины из-за ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выдал новую порцию оскорблений по национальному признаку после решения Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить Россию от ЧМ-2024. Бывший игрок сборной СССР пренебрежительно высказался о латышах, финнах, чехах и шведах и назвал мировое первенство без команды из страны-агрессора дворовым.

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Об этом Кожевников заявил в комментарии порталу Чемпионат.com. Он добавил, что главными идеологами продления санкций в отношении российских хоккеистов якобы являются европейские союзники Украины, а функционеры из Северной Америки, наоборот, выступают за возвращение РФ.

"Чемпионат мира без сборной России – это чемпионат двора. Латыши тоже раскачивали лодку? Это вообще ничто, кто они такие? Такую шелупонь никто не слушает. Финны, шведы, чехи – вот кто главные затейники. Но это тоже блохи и клопы, они ничего не значат. На них надавили, и они воняют. Канадцы и США более лояльны в этом плане. Правда, в Америке политика играет большую роль. Без России никакие международные спортивные турниры не имеют значения. Нашим ребятам нужно выстоять, пережить это. Все мужики, все все понимают", – сказал Кожевников.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российский хоккей вернется в международные турниры после "победы в СВО".

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк выразил возмущение отстранением России от международных соревнований, заявив, что в его стране "ни одного украинца не тронули".

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