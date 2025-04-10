'Это отвратительно'. Случившееся в сборной России по хоккею окрестили словами 'ужас' и 'позор'

Российские болельщики в ярости после того, как стало известно, что Роман Ротенберг возглавит основную сборную России по хоккею. Фанаты называют это назначение плевком в лицо всем, кто еще надеется на спортивные принципы, а не на семейные связи.

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Роман Ротенберг - сын Бориса Ротенберга. Последний входит в ближайшее окружение Путина и включен в санкционный список США. Его брата Аркадия Ротенберга связывает с Путиным давняя дружба.

По данным "Матч ТВ", Ротенберг-младший станет главным тренером национальной команды на майские товарищеские матчи. Сборная России планирует сыграть два матча в Тольятти, а также провести встречи в Минске и Астане против Казахстана. Костяк команды составят игроки ЦСКА и СКА, а капитаном будет Сергей Плотников.

Решение доверить пост Ротенбергу вызвало шквал критики со стороны болельщиков.

Пользователь alexromanov саркастически отметил: "Приятно, когда тебе папа дарит не просто хоккейный клуб, а сразу весь вид спорта в стране". А Oleg Olegov лаконично охарактеризовал происходящее словом "отвратительно".

Другие комментаторы называют происходящее "позором питерского хоккея", "ужасом" и "абсурдом". Некоторые открыто признаются, что больше не хотят болеть за сборную. "Никогда не думал, что буду болеть против своей страны", – пишет пользователь ПаркПобеды.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главный тренер сборной "России 25" по хоккею Роман Ротенберг превратился в посмешище в сети за оправдания после еще одного поражения от команды Беларуси в рамках так называемого турне. Наставник пожаловался на судейство и вспомнил победу РФ на Олимпиаде-2018, сравнив ее с капитуляцией гитлеровской Германии, за что был назван неадекватом.

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