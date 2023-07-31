Экс-тренер сборной Украины из РФ набросился с оскорблениями на главу международной федерации, призвав плевать на его решения

Бывший тренер сборной Украины Андрей Назаров выругался в адрес президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа. Обладатель Кубка европейских чемпионов-2005 возмутился из-за ситуации с вратарем Иваном Федотовым, которому не позволяют выступать в Континентальной хоккей лиги (КХЛ) за московский ЦСКА.

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Об этом Назаров заявил порталу Чемпионат.com. Чемпион России-93, который также тренировал целый ряд клубов Украины, России и Казахстана, призвал наплевать на позицию IIHF и зарегистрировать игрока вопреки его действующего контракта с "Филадельфией Флайерс".

"Что касается IIHF, которая должна выступить в роли вершительницы судеб и вынести якобы справедливое решение, то таким ослам, как Люк Тардиф, мы просто не можем доверять. Это профнепригодный и безграмотный руководитель, а его организация в ее нынешнем виде – фарс и филькина грамота. Уже сейчас понятно, какое решение она вынесет, особенно при нынешней сложной политической ситуации в мире. Нашу сторону не должно волновать мнение Тардифа и IIHF", – сказал Назаров.

Напомним, из-за Ивана Федотова в мировом хоккее возник грандиозный скандал. 26-летний вице-чемпион Олимпиады-2022 в июля прошлого года был насильно призван на военную службу. Предполагается, что Федотова специально отправили в армию РФ, чтобы он не перешел "Филадельфию Флайерс". Спортсмен подписал контракт с северо-американцами, однако ЦСКА заключил параллельное соглашение с Иваном.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Федотов со словами "либо выберешься, либо утонешь" признался, что в буквальном смысле считал дни до момента, когда сможет демобилизоваться из российской армии.

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