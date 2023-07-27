Экс-тренер сборной РФ заявил, что 'Россия точно не хочет воевать' с Украиной, которая 'изрядно надоела' Европе

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов назвал Украину виновницей войны с Россией, которая "точно не хочет воевать". Чемпион РФ 2005 года добавил, что в Латвии, где у него есть собственный дом, к нему относятся так же, как и до начала полномасштабного вторжения 24 февраля, а от ситуации в нашей стране многие устали.

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Об этом Крикунов заявил в интервью российскому пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По его словам, он с латышами "как жил хорошо, так и живет". При этом бывший хоккеист ни словом не упомянул о том, что страны Балтии являются одними из самых ярых фанатов Украины в войне с российской агрессией.

"Отношение не изменилось, как и в других странах, где я работал. У всех ведь своих проблем хватает, да и ситуация с Украиной уже многим, наверное, изрядно надоела. Ведь все люди неглупые и понимают, с чего все началось. Посол Латвии в Польше и спросил меня: "Как вы к этому относитесь?" Я ответил: "А кто хорошо относится, кто хочет воевать?" Россия точно не хочет воевать. У меня, с одной стороны, в соседях латыши, с другой, – русские: как мы с ними жили хорошо, так и живем", – сказал Крикунов.

Ранее легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек жестко ответил олимпийскому чемпиону Вячеславу Фетисову, назвав его прямым виновником смертей украинцев. До этого россиянин потребовал от чеха вернуть РФ все деньги, который Доминик заработал во время выступлений за московский "Спартак".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вячеслав Фетисов предложил россиянам выступать "за какую-нибудь Сирию" на Олимпиаде-2024.