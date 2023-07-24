'Чтобы жить с комфортом': чемпион ОИ из РФ заявил, что иностранцы массово стремятся в Россию

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский с нескрываемым пафосом рассказал о якобы невероятно высоком уровне жизни в России, что привлекает иностранных спортсменов. Обладатель Кубка Стэнли поприветствовал желание канадского нападающего СКА Брендана Лайпсика принять гражданство РФ, ради чего тот даже написал письмо кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

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Об этом Каменский заявил в комментарии порталу Sport24. Бывший форвард сборных СССР и России пришел в экстаз от решения Лайпсика, особо подчеркнув, что канадец пошел на шаг не из-за хоккея или изменения своего статуса в санкт-петербургской команде, а из-за комфорта в стране-агрессоре.

"Можно только приветствовать таких хоккеистов, как Лайпсик. Думаю, тут дело даже не в хоккее, а в стране. Россия многих иностранцев привлекает, чтобы работать и жить с комфортом. А для нашего хоккея и КХЛ – это только плюс! Мы только рады приветствовать канадцев, американцев и европейцев, которые хотят получить российское гражданство. Слишком сложная процедура, чтобы обходить лимит. Думаю, дело в уровне жизни в России. Многим иностранцам тут нравится, поэтому они выбирают свое будущее в России", – сказал Каменский.

Ранее финский хоккеист Янне Лаакконен поделился воспоминаниями о том, как выступал в РФ, удивившись повальному алкоголизму и страху россиян перед начальством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова вспыхнул громкий скандал в мировом хоккее. 26-летний вице-чемпион Олимпиады-2022 в июле прошлого года был насильно призван на военную службу.

В своем недавнем интервью Федотов признался, что в буквальном смысле считал дни до момента, когда сможет демобилизоваться из российской армии.

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