Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оскорбительно высказался в адрес участников чемпионата мира по хоккею, который 26 мая завершился в Чехии. Бывший хоккеист и приспешник диктаторского режима Владимира Путина выдал бред о том, что только сборная России способно мотивировать канадцев.

Об этом Кожевников заявил в интервью "Советский спорт", комментируя факт того, что североамериканцы впервые с 2018 года остались без медалей первенства. Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 обозвал папуасами соперников канадцев на турнире, не уточнив, кого именно он имеет в виду.

"Ничего страшного. Они приехали отдыхать – что американцы, что канадцы. Два года уже россиян нет, поэтому у них стимула нет выигрывать. Что там играть с папуасами? Сезон тяжелый, длинный, может быть, они поедут и куда-нибудь дальше отдыхать. В Европе же они редко бывают. Нет у них стимула без сборной России играть", – сказал Кожевников.

Ранее экс-игрок сборной СССР Борис Михайлов назвал неполноценным мировое хоккейное первенство без России. А Андрей Назаров со словами "верх цинизма" возмутился тем, что Чехия обошла РФ по количеству медалей ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по хоккею 2024 года в Чехии был установлен исторический рекорд соревнований.

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