'Верх цинизма!' В РФ возмутились, что Чехия обошла Россию по количеству медалей ЧМ по хоккею

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Назаров назвал неполноценным чемпионат мира по хоккею, который накануне завершился в Чехии. Уроженец Челябинска с традиционным для представителей России пренебрежительно высказался о турнире, пожаловавшись на якобы политизацию спорта.

Об этом Назаров заявил в комментарии порталу Чемпионат.com. Бывший российский хоккеист и тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в циничном отношении к представителям страны-агрессорки.

Подобное отношение с его стороны в адрес IIHF вызвала победа на ЧМ-2024 сборной Чехии, которая благодаря этому обошла россиян по количеству медалей на мировых первенствах (14 против 13). "Победа сборной Чехии на чемпионате мира без участия сборной России не может быть полноценной. Мы уже говорили, что исключать сборную по политическим причинам, не имеющим отношения к спорту, – верх цинизма", – сказал Назаров.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выдал бред о том, что отстранение России испортило ЧМ-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по хоккею 2024 года в Чехии был установлен исторический рекорд соревнований.

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