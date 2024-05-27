Чемпион ОИ из РФ выдал бред о том, что отстранение России испортило ЧМ-2024

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов назвал неполноценным мировое хоккейное первенство, которое накануне завершилось в Чехии. Победитель Игр в Саппоро-72 и Инсбруке-76 повторил традиционные пропагандистские нарративы о несправедливом отстранении сборной России.

Об этом Михайлов заявил в интервью порталу Russia-Hockey.ru. Бывший нападающий сборной СССР обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в том, что недопуском представителей страны-агрессорки она испортила турнир, который стал самым посещаемым в истории.

"В Чехию не допустили сборную России, поэтому автоматически турнир перестал быть интересным. Посмотрел один период бронзового матча, два – финала. Ничего интересного – ни холодно, ни жарко. Уровень средний. Как и уровень финалистов. Вывеска главного матча – скромная, голов – кот наплакал. Но самое обидное, что спорт стал заложником политики. В итоге испортили турнир, который в нашей стране все так ценят и любят – и болельщики, и хоккеисты. Это надо было постараться!" – сказал Михайлов.

Триумфатором первенства стали хозяева чехи, которые в очень интригующем финале одолели Швейцарию – 2:0. В свою очередь главные фавориты канадцы вообще остались без медалей.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по хоккею произошел инцидент с флагом Украины.

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