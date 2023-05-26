'Что он несет? Зачем врать? Без нас им тяжело!' Победитель ЛЧ из России закатил истерику из-за отстранения от ЧМ

Известный российский тренер Владимир Крикунов набросил с оскорблениями на президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, который объяснил отстранения сборной страны-агрессора проблемами с безопасность. Победитель Лиги чемпионов 2006 года обвинил функционера во вранье и обвинил его в политизации спорта.

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Об этом Крикунов заявил в комментарии порталу Sport24. Бывший спортсмен с пафосом заявил, что сборная России совсем скоро вернется на чемпионат мира, а всему хоккейному сообществу якобы приходится невероятно трудно из-за отсутствия представителей страны-агрессорки.

"Что он несет? Ну зачем так врать открыто? Это самое прямое политическое решение. Этому Тардифу сверху приказали нас не пускать, поэтому лучше бы он молчал. Пусть дураков в зеркале ищет. Мы скоро вернемся. Ничто не вечно под луной. Через год или полтора мы уже будем играть со всеми на чемпионате мира. Не нужно волноваться или переживать. Без нас им тяжело", – сказал Крикунов.

Напомним на чемпионате мира по хоккею 2023 года заставили болельщика снять футболку, на которой было написано "Россия". А пропагандистский телеканал "Матч ТВ" прервал трансляцию матча турнира из-за огромного флага в поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ЧМ по хоккею 2023 года произошла грандиозная сенсация, которую в последний раз болельщики наблюдали 23 года назад. Кроме того, впервые в истории в полуфинал мундиаля вышла сборная Латвии.

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