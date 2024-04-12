ЧМ-2024 по хоккею: европейская сборная пошла на радикальных шаг из-за России

Сборная Словакии не станет задействовать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которую проводит Россия, на чемпионате мира-2024. Соответствующее решение приняли исполнительный комитет Словацкого хоккейного союза (SZLH) в пятницу, 12 апреля.

Об этом официальном сайте SZLH. В сезоне-2023/24 в КХЛ выступали девять словаков: вратари Патрик Рыбар ("Спартак" Москва), Адам Гуска ("Торпедо" Нижний Новогород), защитники Михал Чайковский ("Спартак" Москва), Мартин Гернат ("Локомотив" Ярославль), Кристиан Ярош ("Северсталь" Череповец), Мислав Росандич ("Лада" Тольятти), нападающие Адам Лишка ("Северсталь" Череповец), Михал Криштоф ("Сочи"), Томаш Юрчо ("Авангард" Омск).

"Каждый хоккеист, имеющий словацкий паспорт и необходимые спортивные данные, имеет право представлять Словакию на международных соревнованиях. Однако в связи с тем, что нынешние представители сборной Словакии, находящиеся в КХЛ, по разным причинам – будь то здоровье, личные, семейные или иные – недоступны для помощи национальной команде в разгар сезона, этот вопрос на чемпионат мира для исполкома и сборной Словакии закрыт", – говорится в заявлении.

Мировое хоккейное первенство 2024 года состоится в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая. Российская сборная отстранена от турнира.

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