ЧМ-2024 по хоккею: с кем сыграет сборная Украины, что нужно о ней знать и почему сейчас лучший шанс на повышение в классе

27 апреля стартует новый чемпионат мира по хоккею. Играют его отдельно по разным эшелонам - Украина выступает в третьем по силе. Но в этом году подопечные Христича, кажется, подошли ближе всего к квалификации в лучший по силе дивизиону. Кто будет помогать этому повышению? И против кого играем? OBOZ.UA собрал все детали первенства.

Как прошел прошлый ЧМ?

В 2023 году Украина была очень близка к столь желаемому повышению. В группе с Нидерландами, Японией, Эстонией, Сербией и Китаем удалось взять 10 очков и почти опередить фаворита. Тогда хоккеисты куражились по полной: по 7 шайб эстонцам и сербам, аж 14 (!) нидерландцам. Китаю проиграли в овертаймах, но все ждали тяжелый матч - последний, против Японии.

Тогда мы очно решали вопрос первого места. Японцы играют преимущественно одним составом - "Ред Иглз" очень широко представлена в сборной. Сами украинцы отмечали, что преобладало мастерство соперника и наш страх перед ним. В итоге, именно красные выиграли тот ЧМ и пошли на повышение. Почему бы не попробовать и нам повторить такой путь уже этой весной?

Национальная сборная Украины попытается покинуть дивизион 1В. Турнир пройдет с 27 апреля по 3 мая в Литве, в Вильнюсе. Наша команда играет турнир каждый год, пропускала только через пандемию, а повышение в классе с 2008-го происходило всего дважды. Кажется, что Украина насобирала достаточно сил, чтобы в третий раз выйти в компанию во втором по силе эшелоне.

С кем будем играть?

Отметим, что часть команд осталась от прошлого ЧМ: снова играем против Китая, Эстонии и Нидерландов. Добавились две – Испания и Литва. В мировом рейтинге Украина занимает 27-е место, все остальные находятся рядом. Как видим, сильных или слабых здесь нет: те же оранжевые, разгромленные нами год назад, всего на 2 места ниже. Хотя по очкам мы ощутимо их превосходим.

В какой форме сборная?

Последний крупный турнир мы провели в Венгрии в конце прошлого года – и откровенно его провалили. Не удалось показать сильные стороны во многих ситуациях, а единственная (и сложная) победа над венграми растворилась на фоне поражений Италии и Словении. С начала 2024-го у наших хоккеистов уже был один сбор, провели 4 матча. Товарищеский против Южной Кореи мы выиграли в овертаймах, а затем играли три игры предотбора на Олимпиаду-26. О нем чуть позже, но отметим, что в этом году в игре команды стало больше ярких эпизодов.

Кто главные игроки?

Тренер Христич, как всегда, имеет большой выбор и значительную задачу. Коуч делает акцент на быстрый хоккей, когда нужно перейти из обороны в атаку за несколько передач. Все игроки должны уметь быстро изменить вектор и искать кого-то впереди или максимально возможным количеством агрессивно вырываться вперед. Бросок – лучший результат такого выпада, игра на владение у чужих ворот – тоже преимущество. И чтобы использовать эту же тактику на ЧМ, у тренера немало инструментов.

Среди них - игроки "Сокола". Не исключено, что киевлян снова будет больше, как на отборе ОИ, - 5 игроков. Не пройдет и без представительства "Днепра" и "Кременчуга". Украинское первенство поставляет для главной команды немало высококачественных игроков: Дяченко, Мазур, Бородай, Ратушный, Захаров. Не забывайте и о значительной мировой представленности украинцев: "Лимбург", "ДАБ", "Попраг", "Заглембе", "Сиу Фоллз Стампид". Там тоже нужно внимательно посмотреть.

Капитана Игоря Мережко называют одним из идейных лидеров команды, а по итогам 23-го года голосования болельщики, тренеры и журналисты признали его лучшим хоккеистом Украины. Безусловно, без ключевого игрока этот ЧМ будет сложно представить. За время отбора у него 2 ассиста. Кстати, о результативности: лучший по зачетным баллам именно в этом году Лялька (4 очка за 4 игры). Рядом – Пересунько, Мазур, Бородай, Гребенник и Ратушный.

Важные изменения в Федерации

За полтора месяца до старта хоккейного Чемпионата мира, произошла перестановка в руководящих рядах. Президент ФХУ Георгий Зубко назначил Александра Годынюка на должность вице-президента. Он будет отвечать за вопросы развития всех сборных команд. Как экс-игрок главной команды и НХЛ, Годынюк должен подбирать кандидатов на должность тренера и тренерских штабов. Не менее важно перед матчами группы ЧМ – специалист будет отвечать и за базу данных игроков для сборных. То есть уже эти 5 игр будут прямым отражением его работы и селекционных качеств.

Параллельно идет отбор на Олимпиаду-26

Украина очень хорошо проводит отбор. На этом этапе мы не проиграли ни одной игры, хотя матчи были очень сложны. Удобно выигрывать было только южнокорейскую сборную: после товарняка изучили слабые стороны и уничтожили 0:4. Это был второй сухой матч за период от последнего ЧМ. А вот дальше… Та же встреча против Эстонии как американские горки на нервах: удачное использование большинства против потери дисциплины. С 3:0 в 4:2 и затем – победа 5:3. Мы снова увидели, что настрой на игру нужно проносить от стартового до финального свистка.

Отдельная красота турнира, подчеркивающая улучшение тонуса сборной и ее силу, - победа над Польшей. В пользу Украины игра не завершалась 11 лет, и сборной удалось добиться положительного результата. После 2:2 пришлось играть буллиты, где наши хоккеисты оказались сильнее. Сборная безапелляционно выиграла группу и пробилась в последний – финальный этап отбора на ОИ.

Он запланирован чуть позже ЧМ - август этого года. Важно отметить пережеребьевку групп. Сборную белоруси не допустили на этап, а мы должны были играть именно с ними. Поэтому собрали новый квартет: это команды Латвии, Франции и Словении (группа Е). Для Украины это будет очень важный турнир, ведь много шансов наконец-то квалифицироваться на Олимпиаду. Последний и единственный раз на таком турнире мы играли 22 года назад в США.

Хоккейную сборную Украины ждет очень тяжелый, но очень принципиальный турнир, на который игроки заряжены как никогда. Действительно, пришло то время, когда команда не просто может – должна пробиваться в лучший дивизион и постепенно входить в число лучших не только на континенте, но и в мире.

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