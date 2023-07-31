Чемпион СССР призвал россиян заткнуться, потому что 'любой вопрос в спорте решает Путин'

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев раскритиковал слова депутата Сергея Миронова, который выступил за выход РФ из международных спортивных организаций. Бывший горнолыжник призвал соотечественников не высказывать личную позицию, так как в стране-агрессорке "любой вопрос в спорте решает Владимир Путин".

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Об этом Тягачев заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Чемпион СССР по горнолыжном спорту добавил, что "Россию обижают", однако ей не стоит самоизолироваться и устраивать демаршу с уходом из спортивных федераций.

"У нас есть олимпийское движение, мы никуда от него не уходили. Сейчас ситуация сложилась так, что главную роль играют американцы и европейцы. Высказывания Миронова – это вопрос, как жить дальше. Нельзя, чтобы нас обижали. Я знаю Миронова очень давно, он не играет со своей совестью. Он не человек спорта, а функционер и большой политик. Миронов высказал свое мнение, но он тоже много натерпелся от Европы. Надо подождать, потому что у нас любой вопрос в спорте решает Владимир Путин. Нельзя высказывать свою позицию в прессу", – сказал Тягачев.

Ранее бывший футболист сборной России Владислав Радимов со словами "опускаются руки" выступил против выступления спортсменов из РФ на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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