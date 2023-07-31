Бывший футболист сборной России Владислав Радимов выступил против выступления спортсменов из РФ на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Участник чемпионата Европы -96 признался, что у него опустились руки после того, как стране-агрессорке не прислали приглашения на соревнования во Франции.

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Об этом Радимов заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Он отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) заставил его изменить свою позицию в отношении поездки российских атлетов на Игры в Париже, которые стартуют уже через год.

"Я всегда был за то, чтобы выступать на международных турнирах, пусть даже без гимна или флага. Но сейчас мне это кажется очень сомнительным. Томас Бах дал понять: "Ребят, мы вас на Олимпиаде не ждем". После таких случаев опускаются руки. В моем понимании, лучше не ехать на Олимпиаду. Потому что нас будут просто унижать", – сказал Радимов.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, повторяя нарративы кремлевской пропаганды, выступил за допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, назвав это шагом к миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики обрушили поток гнева на олимпийскую чемпионку, предательницу Украины и жену Дмитрия Пескова Татьяну Навку после ее слов об участии РФ в ОИ-2024 без флага и гимна.