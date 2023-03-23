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Чемпион ОИ призвал Россию выйти из международной федерации, "чтобы нас уважали"

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
4,4 т.
Чемпион ОИ призвал Россию выйти из международной федерации, 'чтобы нас уважали'

Двукратный чемпион Олимпийских игр Игорь Ларионов призвал Россию выйти из Международной федерации хоккея (IIHF) после отстранения от чемпионата мира-2024. По мнению главного тренера нижегородского "Торпедо", таким образом страна-агрессор якобы продемонстрирует, что ее надо уважать.

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Об этом Ларионов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший хоккеист отметил, что за последние годы Россия потеряла более 20 млн долларов из-за переходов игроков в клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), с которой РФ не работает напрямую.

Чемпион ОИ призвал Россию выйти из международной федерации, ''чтобы нас уважали''
Чемпион ОИ призвал Россию выйти из международной федерации, ''чтобы нас уважали''

"Есть большой резон в том, чтобы все это пересмотреть, принять жесткое и правильное решение. Мы должны все-таки сделать так, чтобы нас уважали. А сегодня IIHF отвернулась от нас. Это мое личное мнение, но возникает резонный вопрос: а зачем нам вообще нужна IIHF? Федерация хоккея России может иметь с IIHF какое-то сотрудничество. Наверное, это будет правильно. Но дальше мы можем иметь дело напрямую с НХЛ в плане трансферов игроков. Потому что мы за последние 10 лет потеряли, если не ошибаюсь, 23 млн долларов. Это мальчишки уехали в Северную Америку бесплатно", – сказал Ларионов.

 
Чемпион ОИ призвал Россию выйти из международной федерации, ''чтобы нас уважали''

В свою очередь олимпийский чемпион Александр Кожевников накинулся с оскорблениями на "вонючих" союзников Украины из-за ЧМ по хоккею.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк выразил возмущение отстранением России от международных соревнований, заявив, что в его стране "ни одного украинца не тронули".

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