Чемпион ОИ призвал Россию выйти из международной федерации, ''чтобы нас уважали''

Двукратный чемпион Олимпийских игр Игорь Ларионов призвал Россию выйти из Международной федерации хоккея (IIHF) после отстранения от чемпионата мира-2024. По мнению главного тренера нижегородского "Торпедо", таким образом страна-агрессор якобы продемонстрирует, что ее надо уважать.

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Об этом Ларионов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший хоккеист отметил, что за последние годы Россия потеряла более 20 млн долларов из-за переходов игроков в клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), с которой РФ не работает напрямую.

"Есть большой резон в том, чтобы все это пересмотреть, принять жесткое и правильное решение. Мы должны все-таки сделать так, чтобы нас уважали. А сегодня IIHF отвернулась от нас. Это мое личное мнение, но возникает резонный вопрос: а зачем нам вообще нужна IIHF? Федерация хоккея России может иметь с IIHF какое-то сотрудничество. Наверное, это будет правильно. Но дальше мы можем иметь дело напрямую с НХЛ в плане трансферов игроков. Потому что мы за последние 10 лет потеряли, если не ошибаюсь, 23 млн долларов. Это мальчишки уехали в Северную Америку бесплатно", – сказал Ларионов.

В свою очередь олимпийский чемпион Александр Кожевников накинулся с оскорблениями на "вонючих" союзников Украины из-за ЧМ по хоккею.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк выразил возмущение отстранением России от международных соревнований, заявив, что в его стране "ни одного украинца не тронули".

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