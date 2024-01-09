Чемпион ОИ из РФ заявил, что поддержка Украины в мире 'несет мракобесие'

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов цинично раскритиковал легендарного вратаря Доминика Гашека за поддержку Украины в войне с Россией. Приспешник режима Владимира Путина, в частности, назвал мракобесием слова бывшего чешского хоккеиста о невозможности участия представителей РФ в международных соревнованиях до вывода ее войск из нашей страны.

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Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Двукратный обладатель Кубка Стэнли, который состоит в партии "Единая России" и звании полковника преступной армии РФ, вновь потребовал от Гашека вернуть деньги, заработанные во время игры за московский "Спартак".

"Несет всякое мракобесие. У них свое видение того, что происходит. Вернул бы деньги, которые он здесь заработал, было бы по-честному. Если такой крутой, продолжает гнуть свою линию, пусть пришлет деньги обратно. Мы их на детский хоккей используем. Не надо обращать внимание на таких людей. Чем больше обращаем внимания, тем больше он продолжает бесноваться", – сказал Фетисов.

Ранее олимпийский чемпион Борис Михайлов обозвал Гашека идиотом после обращения к российским хоккеистам. Отметим, что чех постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев выдал порцию лжи о кремлевском диктаторе Владимире Путине, который сделал Россию "лидером по всем показателям".

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