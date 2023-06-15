Чемпион ОИ из РФ закатил истерику и обозвал дебилом президента IIHF, из-за которого Россия 'потеряла свое влияние'

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов впал в настоящую ярость после вопроса об отстранении России от чемпионата мира и главе Международной федерации хоккея (IIHF) Люке Тардифе. Он принялся оскорблять функционера за санкции в отношении страны-агрессорки, а также с пафосом отметил, что не следил за ЧМ-2023, назвав просмотр матчей турнира предательством.

Видео дня

Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы обозвал Тардифа дебилом, который не понимает смысла развязанной РФ войны в Украине, обвинив его в том, что из-за отстранения России "потеряла свое влияние".

"Да забудьте вы про эту организацию! Кстати, вот здесь, в городе Санкт-Петербург мы выбрали этого дебила – нового президента IIHF… Это человек, который не понимает смысла всего, что происходит. Мы не того выбрали президентом IIHF. Не в того вложились. Хотя я знаю, что мы ставили на другого. То есть мы потеряли свое влияние в хоккее. Они провели в Финляндии и Латвии какой-то мультяшный чемпионат мира. Я не смотрел ни одной минуты, ни одного матча этого турнира! Считаю, что это было бы предательством. Нас оттуда выгнали, а мы бы рассуждали, кто как там выступает. Это просто позор", – сказал Фетисов.

Ранее легендарный хоккейный вратарь Доминк Гашек со словами "гоните назад русское дер*мо". записал видео в поддержку Украины. Он также назвал Европу виновницей вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер сборной Украины Андрей Назаров потребовал вернуть РФ на ЧМ по хоккею, так как "Россия ни перед кем не прогибается".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!