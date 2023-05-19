Чемпион ОИ из РФ взбесился и призвал выгнать из России всех латышей после "чистого фашизма" на ЧМ по хоккею
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников устроил настоящую истерику после того, как на чемпионате мира по хоккею болельщика сборной Венгрии заставили снять майку с надписью "Россия". Инцидент в финском Тампере вызвала приступ ярости у представителя страны-агрессорки, который также призвал выгнать из РФ всех, у кого есть латышский паспорт (еще одним хозяином мундиаля является Рига – ред.).
Об этом Кожевников в припадке сумасшествия заявил в комментарии порталу "РБ Спорт". Он назвал "чистым фашизмом" запрет на упоминание России на хоккейном первенстве 2023 года и в лучших традициях кремлевской пропаганды обвинил международные федерации в политизации спорта.
"Инцидент с болельщиком в футболке с надписью "Россия"? Я откуда знаю, что там происходит? Фашизм там происходит! Вам это неизвестно? Чистый фашизм! Успокоиться надо, наверное. Что тут еще делать? У политиков спросите. Я что, политик? Я бы вообще всех, у кого латышские паспорта, выгнал бы отсюда", – сказал бывший нападающий сборной СССР.
Отметим, что перед началом мирового первенстве организаторы объявили о том, что на аренах в Риге и Тампере запрещены флаги России и Беларуси.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандистский телеканал "Матч ТВ" прервал трансляцию матча ЧМ-2023 по хоккею Латвия – Канада из-за появления на трибуне баннера в поддержку Украины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!