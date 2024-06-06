Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выдал порцию отборного пропагандистского бреда о проведении мирового хоккейного первенства-2024. Депутат Государственной думы назвал турнир вакханалией, а также раскритиковал трансляции матчей на территории страны-агрессорки.

Об этом Фетисов заявил в комментарии подконтрольному Кремлю информационному агентству "Р-Спорт". По словам двукратного обладателя Кубка Стэнли, он якобы не следил за ходом чемпионата в Чехии, а также обозвал предателями российских трансляторов матчей.

"Я не смотрел чемпионат мира. Я думаю, это предательство – показывать эту вакханалию здесь, в стране. Я болею за российских ребят", – сказал приспешник диктаторского режима Владимира Путина.

Ранее известный российский тренер Андрей Назаров в патриотичном угаре заявил о "полной деградации" участников чемпионата мира по хоккею. А двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников обозвал папуасами сборные, которые играли на ЧМ-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по хоккею 2024 года в Чехии был установлен исторический рекорд соревнований.

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