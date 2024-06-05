'Все давно забыли': тренеру из РФ привиделась 'полная деградация' ЧМ по хоккею

Известный тренер Андрей Назаров в патриотичном угаре выдал абсурдную мысль о якобы падении уровня чемпионата мира по хоккею из-за отстранения России. Он пренебрежительно высказался об успехе команды Чехии на первенстве-2024, где та впервые за 10 лет завоевала золотые медали.

Об этом Назаров заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Уроженец Челябинска, который успел поработать со сборной Украины, обвинил международную федерацию (IIHF) в политизации спорта, а также высказался о "всей силе и мощи нашей команды" в товарищеских матчах с Беларусью и Казахстаном.

"Кроме чешского президента про чемпионство сборной Чехии на чемпионате мира все давно забыли. Идет полная деградация ведущих сборных, так как без национальной команды России уровень турнира сильно упал. Если думать головой и допускать до участия в ведущих турнирах все главные хоккейные сборные, включая Россию, то уровень соревнования сразу вырастет. Недавно мы видели всю силу и мощь нашей команды в играх со сборными Беларуси и Казахстана. Но IIHF полностью ударилась в политику", – сказал Назаров.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и приспешник кремлевского режима Александр Кожевников обозвал папуасами участников ЧМ-2024 по хоккею.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по хоккею 2024 года в Чехии был установлен исторический рекорд соревнований.

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