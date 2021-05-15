Бывший хоккеист "Донбасса" умер от коронавируса в 32 года

Российский хоккеист Владислав Егин, выступавший в 2011 году в Донецке, умер в 32 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает Championat. В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги за "Донбасс" Владислав сыграл 39 матчей и набрал 10 очков (3+7). Принимал участие и в розыгрыше Континентального кубка.

Уроженец Москвы Егин начал заниматься хоккеем в школе "Крыльев Советов", затем перебрался в систему "Спартака", выступал на позиции защитника. За свою карьеру Владислав поиграл за "Спартак", лениногорский "Нефтяник", ХК "Рязань", "Молот-Прикамье", "Ермак", "Донбасс", "Рубин". Всего на счету Егина 45 матчей в КХЛ.

Егин завершил профессиональную карьеру в 26 лет, его последним клубом в сезоне-2014/2015 стал ХК "Липецк", выступавший в ВХЛ.

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