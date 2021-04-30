Известный украинский боксерский рефери умер от коронавируса

В четверг, 29 апреля, в возрасте 55 лет умер известный украинский боксерский рефери Марик Джангутинов.

Как сообщается на странице pro.boxing.ukraine в Instagram, причиной его смерти стал коронавирус.

Он родился в 1966 году в Казахстане, а в 1984-м переехал в Донецк, где учился на факультете прикладной математике в местном государственном университете. С 1991 года и до недавних пор Джангутинов работал на предприятиях государственного и частного секторов на должностях программиста, руководителя структурного подразделения и руководителя предприятия.

Главным увлечением Марика был бокс. Он был мастером спорта в этом виде, судьей международной категории по любительскому боксу – EABA/WBO. Джангутинов обслуживал поединки как в Украине, так и за рубежом.

Стоит отметить, что в сети его часто называют одним из самых активных руководителей казахской диаспоры в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, иорданский боксер Рашид Аль-Сваисат скончался в больнице после травм, полученных во время поединка на чемпионате мира среди молодежи в Польше.