''Беспредельщина зашкаливает'': чемпион ОИ из РФ взбесился из-за требования Великобритании по Олимпиаде

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов взбесился из-за требований правительства Великобритании не допустить участия России в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Фанат войны в Украине и диктатора Владимира Путина назвал такие действия европейцев беспределом.

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Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Комсомольская правда". Он призвал исключить Великобританию из олимпийского движения и лицемерно высмеял президента Международной федерации легкой атлетики Себастьяна Коу.

"По правилам МОК любое вмешательство правительств в олимпийское движение запрещено! МОК должен был сразу же дисквалифицировать Великобританию из олимпийского движения на какое-то время. Беспредельщина горе-руководителей просто зашкаливает. Это попирание всех прав. Великобритания грешна во многих делах, во многих конфликтах, но их никто не отстранял. Их великий кормчий Себастьян Коу в 1980 году приперся в Москву и стал олимпийским чемпионом вопреки тому, что их правительство приняло решение не участвовать в Играх. А сейчас рулит многими процессами по отстранению наших спортсменов. Ты чего, Себастьян? Ты посмотри на себя в зеркало-то", – сказал Фетисов, который дважды выигрывал "золото" Олимпиады со сборной СССР.

Ранее правительство Великобритании призвало главных спонсоров ОИ оказать давление на МОК и не допустить участия агрессоров в Играх в Париже.

25 января МОК выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух назвал "вмешательством в личную жизнь" требования МОК к российским спортсменам выступить с осуждением войны в Украине

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