''Беспредельные'': чемпион ОИ из РФ наехал на МОК и заявил, что ''в мире больше 25 конфликтов, но все свелось к одному''

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов устроил новую истерику из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров. Фанат войны в Украине и диктатора Владимира Путина потребовал вернуть атлетов из РФ к Олимпийским играм, потому что "сейчас в мире больше 25 конфликтов, но почему-то все свелось к одному, который касается нашей страны".

Видео дня

Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Двукратный победитель Игр потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) принять решение по участию агрессоров на соревнованиях в Париже в 2024 году и назвал отстранение беспределом.

"Уже в марте начнутся отборочные соревнования. Самое страшное, что спортсмены находятся в неведении относительно своего будущего. Я бы не хотел находиться в такой ситуации. Мы играли во времена холодной войны, но нас никогда не отстраняли от соревнований, были бойкоты, но это совершенно другая ситуация. Нынешние решения МОК совершенно беспредельные. Сейчас в мире больше 25 конфликтов, но почему-то все свелось к одному, который касается нашей страны", – возмутился Фетисов.

Ранее бывший хоккеист призвал дисквалифицировать Великобританию из олимпийского движения за требования не допустить участия России на Олимпиаде-2024.

25 января МОК выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух назвал "вмешательством в личную жизнь" требования МОК к российским спортсменам выступить с осуждением войны в Украине

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!