Американский хоккеист первым же ударом брутально нокаутировал чемпиона России. Видео

Американский форвард российского хоккейного клуба "Трактор" из Челябинска Бадди Робинсон брутально нокаутировал капитана "Салават Юлаев" (Тольятти) Григория Панина. Эпизод случился во втором матче серии Кубка Гагарина (турнир, в котором определяется победитель плей-офф Континентальной хоккейной лиги).

На 52-й минуте игры Робинсон и Панин решили выяснить отношения, однако их схватка продлилась ровно одну секунду. Как только россиянин подъехал, 32-летний уроженец Нью-Джерси одним ударом уложил чемпиона России 2014/2015 на лед.

В результате судьи дали Робинсону два 20-минутных дисциплинарных штрафа и два 5-минутных штрафа за драку.

Экс-директор "Трактора" Андрей Баландин после матча заявил, что Робинсон должен был извиниться перед Паниным.

"Я считаю, что Робинсон был не прав, и он должен извиниться. Панин был не готов к драке, он ехал к нему навстречу открытый. При этом Робинсон перед ударом резко сбросил перчатки и нанес свой удар. Он североамериканец и должен лучше знать правила драки, чем наши хоккеисты", – заявил Баландин.

По итогам инцидента КХЛ не стала дисквалифицировать Робинсона. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ лишь оштрафовал хоккеиста "Трактора" за удар в голову.

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