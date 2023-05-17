'Родился с автоматом': 20-летний чемпион Украины нашел оккупантов из Бучи, но при отходе подорвался на мине

20-летний Евгений Слюсаренко имел потенциал, чтобы стать чемпионом мира по панкратиону или совершить прорыв в компьютерной сфере. По словам отца, у него была очень светлая голова. Однако в первый же день полномасштабного вторжения РФ он добровольно отправился защищать Украину и домой вернулся уже в закрытом гробу. 22 апреля спортсмен погиб в Харьковской области.

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В разговоре с OBOZREVATEL отец чемпиона Украины по панкратиону Евгений Слюсаренко-старший вспомнил, как молодой защитник перепробовал в детстве массу секций, потом успевал совмещать занятие единоборствами, учебу в университете и работу в компьютерной фирме. А затем оказалось, что у него настоящий талант к военному делу.

"Он учился в Киеве в 145-м естественно-научном лицее (где профильные дисциплины физика, математика, информатика и химия. – Ред.). Всю жизнь был очень спортивным, и всю жизнь мы старались найти для него занятие, пробовали разные секции. Футбол, потом были бальные танцы, плавание, был период, когда занимался тхэквондо. Но, возможно, тогда еще был маловат и ни на чем не останавливался", – рассказал отец.

Но тяга к единоборствам все-таки победила. Евгений успешно занимался панкратионом, а в 2019 году стал призером чемпионата Украины еще и по грепплингу.

"Когда он перешел в лицей, то уже сам пошел в клуб, начал заниматься единоборствами. Мы, конечно, его поощряли. Сначала платили за тренировки, за залы, за тренера. У Жени быстро стало получаться. Тренеры это увидели. Он начал показывать результаты на соревнованиях и перестал платить за занятия", – вспомнил Слюсаренко-старший.

"Его тренер Александр Гришко уже потом сказал, что с таким характером он должен был стать чемпионом мира", – добавил отец.

Помимо единоборств, Евгений очень любил футбол и был преданным фанатом киевского "Динамо".

"Да. И не знаю, как он все успевал. Но успевал. Был как ветер. У брата жены своя компьютерная фирма, и он находил время, чтобы еще там подрабатывать. И криптою занимался. В общем, чем он только ни занимался", – рассказал отец спортсмена.

"У него была очень светлая голова, только не было такой усидчивости, с которой нужно относиться к науке. Не знаю, как он успевал учиться, потому что я не видел, чтобы он особо занимался. Но все экзамены сдавал. И в университете он тоже сдавал сессии, хотя я не видел, чтобы он к ним готовился. Мы ему все время говорили, что нужно учиться. А видите, как все сложилось..." – со слезами на глазах отметил Евгений.

Слюсаренко-старший признался, что даже не знает, какой спортивной победой больше всего гордился сын, потому что он все время был чем-то занят.

"С ним вот так посидеть и поговорить было практически невозможно. Он все время куда-то бежал, постоянно общался с кем-то в телефоне. Где-то года три назад он стал чемпионом Украины по панктратиону. После этого у него было очень много грамот и медалей. Он очень много времени этим занимался. Но что больше всего ценил из своих достижений – я даже не успел его спросить", – грустно заметил отец.

"Но тренер сказал, что он на каких-то соревнованиях победил чемпиона мира. Не скажу, что это был за турнир. Но то, что он сам мог стать чемпионом мира, это точно. Потенциал у него был очень большой", – рассказал Евгений.

На момент полномасштабного вторжения 21-летний Слюсаренко учился на третьем курсе в Университете Гринченко по специальности "компьютерные науки". Но бросил все и в составе добровольческого батальона участвовал в обороне Киева. А затем продолжил защищать Украину от оккупантов уже в составе спецотряда ВСУ. И отговорить его от службы было нереально.

"Это было бесполезно. Уже утром 24 февраля он добровольно отправился воевать. И его невозможно было остановить. Он был под Бучей. И его подразделение находилось в торговом центре, куда был прилет. Просто так получилось, что на тот момент Женя отсутствовал, а кто-то из его ребят пострадал", – рассказал отец.

"А потом, не знаю как, он попал в Силы специальных операций. Никаких специальных навыков, кроме единоборств, у него до полномасштабной войны не было. Правда, два года учился у нас в кадетском лицее. А уже последние четыре – в научном. Но его командиры сказали, что он словно родился с автоматом. И поехал под Харьков в составе отряда ССО. И погиб под Ольховкой..." – с трудом говорит Слюсаренко.

22 апреля 2022 года машина с Евгением и тремя его побратимами подорвалась на противотанковой мине в Харьковской области. В тот день бойцы подразделения "Лютые" нашли место расположения группировки РФ, имеющей отношение к зверствам в Буче, и уничтожили значительную часть врага. Остатки группировки вызвали на помощь танки, начавшие минометный обстрел.

Нашим воинам приказали отходить. Евгений задержался, чтобы взорвать вражеский танк. В числе последних покинул место боя, и эти несколько секунд задержки оказались роковыми. Покидая место выполнения боевого задания, группа попала под минометный обстрел, корректировавшийся дроном. Уклоняясь от обстрела, машина спортсмена наехала на противотанковую мину. Никто не выжил.

"Нам сообщили о гибели на следующий день. Привезли домой, но уже в закрытом гробу. Мы его не видели. Это очень страшно. Это такая боль..." – признался отец.

Во время всего нашего разговора, даже спустя год после трагедии, Слюсаренко-старшему было очень тяжело говорить о Евгении. Он с трудом сдерживал слезы. "У меня четыре сына. И он – третий", – рассказал папа героя. Евгения назвали в честь отца: "Так захотела жена".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Луганской области танк расстрелял отца троих детей и мастера единоборств.

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