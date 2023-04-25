Григорий Козловский отправил молодую команду U11 побеждать в Италию: как это было. Фото и видео

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 426-й день, но несмотря на все сложности военного времени, украинцы не забывают о базовых принципах поддержки и ощущениях полноты жизни. Ведь ВСУ воюют за то, чтобы, в первую очередь, наши дети продолжали жить привычной жизнью.

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Одним их тех, кто не только беспрерывно помогает военным, но и заботится о будущем поколении украинцев является почетный президент ФК Рух (Львов) Григорий Козловский. Недавно он отправил молодую команду U11 побеждать в Италию (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Григорий Козловский поддерживает Академию "черно-желтых" и продолжает развивать футбол в это непростое время. Он сам с детства играет в футбол и обожает этот вид спорта. Ныне бизнесмен мечтает о победе в Лиге чемпионов футбольного клуба "Рух", а еще – чтобы основной состав клуба был сформирован из воспитанников молодежной Академии футбола, которую он основал.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2022-го, в Академии находились 350 воспитанников из разных уголков страны – в том числе, с востока и юга. Григорий Козловский оставил учеников Академии в Винниках (там база ФК "Рух". – Ред.), полностью взяв на себя их опеку, снабдив жильем и учебой.

В апреле меценат Григорий Козловский отправил молодую команду "Рух" U11 на престижный международный турнир в Италию – Universal Youth Cup. Участие в масштабных соревнованиях приняли 64 команды из разных ведущих академий Европы, среди которых представители "Ювентуса", "Милана", "ПСЖ, "Ливерпуля", "Аякса" и многих других.

"Мы туда приедем и выиграем", – говорили маленькие спортсмены перед поездкой.

В комфортабельном автобусе при полной фирменной экипировке "руховцы" отправились побеждать. По приезду их заселили в апартаменты со всеми удобствами. "Желто-черные" приняли участие в открытии международного турнира.

"Мы здесь. И мы показываем, какая Украина сильная и независимая. Будем надеяться, что скоро война закончится", – отметил один из маленьких "руховцев".

Команда прошла по людной улице, размахивая украинским флагом. Юные футболисты назвали атмосферу вокруг "самой крутой" и дали спортивную присягу. В первый игровой день "желто-черные" сыграли против Албании.

"Меня мотивируют семья, тренера, команда, друзья и то, что я представляю Украину", – сказал игрок U11.

Украинцы выиграли у "Реди Юпи" с разгромным счетом 4:0. Дубль оформил Жадаев, а также по голу забили Берун и Прокопенко. Групповой этап U11 "Рух" завершил на первом месте, выиграв у двух итальянских команд, не оставив ни одного шанса противникам.

"Мы их победили, потому что мы – "Рух" и у нас есть дух", – так прокомментировали свою победу футболисты.

В Италии маленькие украинцы успевали не только забивать разгромные голы, но и отдыхать. Спортсмены получили массу впечатлений и эмоций во время морской прогулки. А потом продолжили тренировки и борьбу за место в турнирной таблице.

"Руховцы" успели сыграть с итальянскими "Атлантой" и "Специей", после противостояли представителям одной из лучших футбольных академий Европы – амстердамскому "Аяксу". Им "желто-черные" проиграли со счетом 0:3.

"Такие турниры – это бесценный опыт. Мы играли против сильных команд", –поделился впечатлениями старший тренер АФ "Рух" U11 Маркиян Шкраба.

В итоге, "Рух" U11 занял 11-е место на престижном турнире Universal Youth Cup и в отличном настроение вернулся в родную Украину.

Кто такой Григорий Козловский

Григорий Козловский – почетный президент ФК "Рух" (Львов). В 2009 году меценат взял под свою опеку взрослую и юношескую команды футбольного клуба "Рух" в городе Винники, активно спонсирует и поддерживает его развитие. В 2010-м стал президентом ФК "Рух"(Львов).

Григорий Козловский смог создать уникальное явление в Украине – Академию футбола ФК "Рух", строительство спортивного комплекса которой было начато в 2018 году на окраине Львова вокруг Винниковского озера. Комплекс включает в себя восемь тренировочных полей последнего поколения: три поля с искусственным покрытием и пять – с гибридным, а также крытый манеж. Здесь функционирует необходимая инфраструктура для поиска талантливых футболистов, их подготовки и развития.

Под эгидой бизнесмена ФК "Рух" стал четырехкратным чемпионом Премьер-лиги Львовской области среди любителей (2012, 2013, 2014, 2015). "Рух" также трижды стал обладателем Кубка Львовщины (2012, 2014, 2015), обладателем Суперкубка области (2013), победителем мемориала успешнейшего тренера в истории львовских "Карпат" Эрнеста Юста (2012, 2013, 2013, 2013). А 17 октября 2014 года "Рух" впервые в своей истории стал чемпионом Украины по футболу среди любительских команд.

В 2010-2014 годах Григорий Козловский сам выступал за "Рух" как футболист в Премьер-лиге Львовской области. В 2013-м провел первый матч в любительском чемпионате Украины.

В июле 2016 ФК "Рух" дебютировал во второй лиге Чемпионата Украины, занял по итогам сезона второе место и сразу получил путевку в Первую лигу украинского футбола.

В Первой лиге ФК "Рух" сыграл следующие три сезона, в 2019 году команда переехала во Львов и сменила эмблему. По итогам сезона 2019/2020 "Рух" занял второе место и завоевал право сыграть в Украинской Премьер-лиге.

В сезоне 2020/2021 ФК "Рух" занял 10-е место в Премьер-лиге, набрав в 26 турах 28очков. Следующий сезон 2021/2022 был прерван из-за российской военной агрессии против Украины, команда заняла 11-е место.

Юниоры "Руха" в сезоне 2021/22 заняли первое место в чемпионате Украины U-19,получив право представить клуб в Юношеской лиге УЕФА. Команда ФК "Рух" U-19дошла в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, уступив 28 февраля 2023 ФК "Милан" со счетом 0:1.

Кстати, старший сын Григория Козловского Святослав профессионально занимался футболом – выступал за "Рух" и харьковский "Металлист".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский и ФК "Рух" передали украинским защитникам новую партию помощи. Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ получили два комплекса беспилотных летательных аппаратов "Мара", которые укомплектованы шестью "птичками" и двумя пунктами управления.

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