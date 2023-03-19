Григорий Козловский и ФК ''Рух'' передали уже третью за неделю партию дронов для ВСУ: артиллеристы получили шесть ''Мар''

Григорий Козловский, львовский бизнесмен и меценат и ФК "Рух", основателем которого он является, передали украинским защитникам новую партию помощи. Бойцы 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ получили два комплекса беспилотных летательных аппаратов "Мара", которые укомплектованы 6 "птичками" и 2 пунктами управления.

Видео дня

Разрабатывает и производит эти БПЛА украинский производитель. Эти беспилотники самолетного типа имеют значительную дальность полета, устойчивость перед враждебными средствами радиоэлектронной борьбы и могут находиться в воздухе до 90 минут. БПЛА "Мара" используется для глубинной разведки в тылу врага без опасности для операторов.

"Сейчас война носит более технологический характер. Отрадно, что в Украине есть собственные производства высокотехнологичных средств борьбы. Победа всегда нашими военными на фронте, непосредственно на линии столкновения, но не менее важно то, что фундамент этой победы закладывается в тылу. Хорошо, что в тылу есть достаточно научных условий, их усилия направлены на помощь нашей армии. И эти крылья, которые они создают, - это наши крылья Победы, я в этом уверен, и на них мы ее добьемся", - отметил Игорь Дедишин, генеральный директор ФК "Движение".

Одно из преимуществ "Мари" состоит в малом взлетном весе аппарата – около 2,5 кг и возможности запуска с руки без использования дополнительных устройств. Весь комплекс вместе с летательным аппаратом, антеннами и дополнительным оборудованием вмещается в сумку весом до 20 кг.

Операторы "Мари" могут быстро выдвигаться, развертывать и запускать комплекс и получать данные о вражеской технике, складах и размещении личного состава в тылу вражеских позиций. Это существенно увеличивает разведывательные возможности и соответственно позволяет с помощью артиллерии уничтожать врага до 30-40 километров от линии фронта.

Эти комплексы больше используют для фотосъемки. Они летают далеко, делают это тихо, ты задаешь маршрут, беспилотники предоставляют тебе четкие фотографии с координатами. После этого может отработать артиллерия. За счет того, что камера на нем внизу, Мара может и в плохие погодные условия делать качественные фотографии.Лучше всего фотографирует на высоте 400 м, но может летать и до двух километров.Очень приятно, что наладилось столь тесное сотрудничество между футбольным клубом "Рух" и нашей "45-й". покажет результаты на фронте", – рассказал военный 45-й ОАБр с позывным "Депутатом".

"Мару" как разведывательный комплекс применяют в боевых операциях еще с 2017-го года. Он мал и легок, его легко переносить, оборудован малошумной электрической силовой установкой, не нуждается в стартовом оборудовании или взлетной полосе и способен искать объекты и вести наблюдение на расстоянии до 25 километров в любое время суток.

"Мы узнали, что на территории нашей страны есть инициативная группа людей, которая начала и запрограммировала это производство. Оно позволяет выполнять определенные функции на фронте для наших военных. Мы непременно решили воспользоваться этой возможностью, тем более что есть очень большой запрос на эти беспилотные". летательные аппараты Поэтому выискиваем каждую такую возможность, чтобы предоставить нашим военным и "глаза" для артиллеристов, и крылья для разведчиков, чтобы их попадания в цели были всегда точными. этих крыльях двигаться к Победе", – говорит Игорь Дедишин.